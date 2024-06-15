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İzmir'de zeytinlik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

İzmir'in Bayındır ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Bir mahalle tedbir amacıyla tahliye edildi.

Hüseyin Bağış  | 15.06.2024 - Güncelleme : 16.06.2024
İzmir'de zeytinlik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor Fotoğraf: Turgay Konuralp/AA

Izmir

Buruncuk Mahallesi'ndeki zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler yönlendirildi.

Alevlerin kuvvetli rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılması üzerine tedbir amacıyla Buruncuk Mahallesi tahliye edildi.

Ekipler, yangını söndürmek için karadan müdahale sürdürüyor.

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