Dolar
35.36
Euro
36.81
Altın
2,612.42
ETH/USDT
3,392.90
BTC/USDT
93,762.00
BIST 100
9,851.27
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İzmir'de yılbaşında 15 bin 124 kolluk kuvveti görev yapacak

İzmir Valisi Süleyman Elban, kentte yılbaşı tedbirleri kapsamında 15 bin 124 kolluk kuvvetinin görev başında olacağını söyledi.

Mustafa Güngör  | 31.12.2024 - Güncelleme : 31.12.2024
İzmir'de yılbaşında 15 bin 124 kolluk kuvveti görev yapacak Fotoğraf: Lokman İlhan/AA

İzmir

Elban, İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinde düzenlediği basın toplantısında, vatandaşların huzurla yeni yıla girmesi için kolluk ve sağlık birimlerince gerekli tedbirleri aldıklarını kaydetti.

Kolluk birimlerinin hafta sonundan itibaren tedbirleri uygulamaya başladığını belirten Elban, yoğunluk ve hareketliliğin zirveye çıkacağı yılbaşı gecesi, daha yoğun tedbir alındığını anlattı.

Elban, İl Emniyet Müdürlüğünün 12 bin 100 personelle sahada olacağını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bu personeli 1398 araç, ilave olarak da 2 hava aracı ve 5 deniz aracıyla destekliyoruz. Jandarmamız yine 2 bin 818 personel, 787 kara aracı ve 12 hava aracıyla emniyet, asayiş hizmetlerini sürdürmeye devam ediyor. Sahil Güvenlik'imiz de 19 araç, 206 personel ve 2 hava aracı olmak üzere, onlar da deniz tarafta vatandaşımızın huzur ve güvenliği için görevlerini ifa ediyorlar. Yarın sabaha kadar tüm vatandaşlarımız huzur içerisinde sokaklardan ayrılıp, artık herkes rahatlayıncaya kadar toplam jandarma, emniyet ve Sahil Güvenlik olmak üzere 15 bin 124 personelimiz, vatandaşımızın emniyet, huzur ve asayişi için sahada görev yapacak."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
BM: İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında şu ana kadar 258 UNRWA personeli hayatını kaybetti
MSB, Mehmetçiğin yeni yıl mesajını paylaştı
İzmir'de yılbaşında 15 bin 124 kolluk kuvveti görev yapacak
İstanbul'da yılbaşında 11 bin 940 sağlık personeli görev alacak
Yurt genelinde yeni yılın ilk günü yağış beklenmiyor

Benzer haberler

MSB, Mehmetçiğin yeni yıl mesajını paylaştı

MSB, Mehmetçiğin yeni yıl mesajını paylaştı

İzmir'de yılbaşında 15 bin 124 kolluk kuvveti görev yapacak

İstanbul'da yılbaşında 11 bin 940 sağlık personeli görev alacak

Noel Baba kostümlü paraşütçü Pamukkale'de sıcak hava balonundan atladı

Noel Baba kostümlü paraşütçü Pamukkale'de sıcak hava balonundan atladı
Diyarbakır annelerinin yeni yıldan tek dileği evlatlarına kavuşmak

Diyarbakır annelerinin yeni yıldan tek dileği evlatlarına kavuşmak
BM Genel Sekreteri Guterres: En karanlık günlerde bile ümit, değişim yaratma gücüne sahip

BM Genel Sekreteri Guterres: En karanlık günlerde bile ümit, değişim yaratma gücüne sahip
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet