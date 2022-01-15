Dolar
13.52
Euro
15.45
Altın
1,817.66
ETH/USDT
3,281.80
BTC/USDT
42,732.00
BIST 100
2,072.93
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
logo
Gündem

İzmir'de yasaklı ırklardaki 1985 köpek kayıt altına alındı

İzmir'de yasaklı ırk sınıflandırması kapsamındaki 1985 köpeğin kimliklendirme işlemi tamamlandı.

Zeynep Çelikkol   | 15.01.2022
İzmir'de yasaklı ırklardaki 1985 köpek kayıt altına alındı Fotoğraf: Mustafa Çiftçi/AA

İzmir

Yasaklı türler olarak belirlenen Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Tosa, American Staffordshire Terrier ve American Bully ırkı köpeklerin kısırlaştırılması ve il ve ilçe tarım müdürlüklerinde dijital kimliklerinin oluşturulması için belirlenen süre dün gece sona erdi.

İzmir Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre özel kliniklerdeki veteriner hekimler tarafından kısırlaştırarak mikroçip yerleştirilen toplam 1985 köpeğin İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde dijital kayıtları yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan, 7 Aralık 2021'de yürürlüğe giren Tehlike Arz Eden Hayvanlar ile İlgili Genelge'ye göre kısırlaştırılan ve kayıt altına alınan köpekler, kayıt belgesiz, ağızlıksız ve tasmasız olarak dolaştırılamayacak. Halkın yoğun olarak bulunduğu yerler ile çocuk oyun alanları ve parklarına sokulamayacak. Hükümlere aykırı hareket edenlere 11 bin lira idari para cezası verilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bazı alanlarda PCR testi zorunluluğu kaldırıldı
Aşı Kovid-19 kaynaklı ölüm oranlarını azaltmada en etkili silah oldu
Hollanda'da Kovid-19 kısıtlamaları kademeli olarak kaldırılıyor
Sağlık Bakanlığı, güncel karantina ve izolasyon uygulamalarına ilişkin rehber yayımladı
ABD'de 24 eyaletteki hastaneler, Kovid-19 nedeniyle yüzde 80 doluluk oranını geçti

Benzer haberler

İzmir'de yasaklı ırklardaki 1985 köpek kayıt altına alındı

İzmir'de yasaklı ırklardaki 1985 köpek kayıt altına alındı

Diyarbakır'da tehlikeli ırktan 22 köpek koruma altına alındı