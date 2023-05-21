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İzmir'de yarın kuvvetli sağanak bekleniyor

İzmir'de yarın beklenen gök gürültülü sağanağın, Çeşme yarımadası dışında kalan ilçelerde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Halil Şahin  | 21.05.2023 - Güncelleme : 21.05.2023
İzmir'de yarın kuvvetli sağanak bekleniyor

İzmir

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde pazartesi günü gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların Çeşme yarımadası dışında kalan ilçelerde yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

Olası ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.


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