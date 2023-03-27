İzmir'de vapur seferleri iptal edildi
İzmir'de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle arabalı vapur ve yolcu gemisi seferleri durduruldu.
İzmir
İZDENİZ AŞ'den yapılan açıklamada, özellikle Bostanlı ve Karşıyaka iskelelerinde yaşanan olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle arabalı vapur ve yolcu gemisi seferlerinin saat 19.00 itibariyle iptal edildiği belirtildi.
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