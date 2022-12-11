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İzmir'de vapur seferleri iptal edildi

İzmir'de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle tüm vapur seferleri iptal edildi.

Halil Şahin   | 11.12.2022
İzmir'de vapur seferleri iptal edildi

İzmir

İZDENİZ Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle arabalı vapur ve yolcu gemisi seferleri iptal edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

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