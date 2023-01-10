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İzmir'de vapur seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi

Efsun Erbalaban Yılmaz   | 10.01.2023
İzmir'de vapur seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi

İzmir

İzmir'de şehir içi arabalı vapur ve yolcu gemisi seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

İZDENİZ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle saat 12.30'dan itibaren arabalı vapur ve yolcu gemisi seferleri iptal edilmiştir." bilgisine yer verildi.

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