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İzmir'de tarlada başlayan ve bozuk ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor

İzmir'in Kiraz ilçesinde tarlada başlayan, bozuk ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

Hüseyin Bağış  | 03.07.2023 - Güncelleme : 03.07.2023
İzmir'de tarlada başlayan ve bozuk ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor Kaynak: İzmir Orman Bölge Müdürlüğü

İzmir

Yağlar Mahallesi'ndeki tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, bozuk orman alanına sıçradı.

Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 helikopter, 2 uçak, 14 arazöz, 4 su ikmal aracı ile 3 dozer sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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