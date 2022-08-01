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İzmir'de tarım alanında çıkan yangına müdahale ediliyor

İzmir'in Dikili ilçesinde, tarım alanında çıkan yangının söndürülmesi için çalışılıyor.

Halil Şahin   | 01.08.2022
İzmir'de tarım alanında çıkan yangına müdahale ediliyor

İzmir

Alınan bilgiye göre, Çandarlı - Dikili kara yolu mevkisindeki tarım alanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangına önce İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 2 uçak ve 11 arazöz ile müdahale edildi.

Hava araçlarının ayrılmasının ardından müdahale karadan devam ediyor.

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