İzmir'de tarım alanında çıkan yangına müdahale ediliyor
İzmir'in Dikili ilçesinde, tarım alanında çıkan yangının söndürülmesi için çalışılıyor.
İzmir
Alınan bilgiye göre, Çandarlı - Dikili kara yolu mevkisindeki tarım alanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangına önce İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 2 uçak ve 11 arazöz ile müdahale edildi.
Hava araçlarının ayrılmasının ardından müdahale karadan devam ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.