Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Gündem

İzmir'de tarım alanında başlayan yangın ormana sıçradı

İzmir'in Menderes ilçesinde tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Haydar Toprakçı, Günay Pabuşçu  | 22.08.2025 - Güncelleme : 22.08.2025
İzmir'de tarım alanında başlayan yangın ormana sıçradı Fotoğraf: Yusuf Çınar/AA

İzmir

Çile Mahallesi'ndeki tarım alanında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 8 uçak, 9 helikopter, 25 arazöz, 26 su ikmal aracı ve 4 dozer sevk edildi.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

