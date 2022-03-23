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İzmir'de sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı

İzmir'de sokak satıcılarının kullandığı bir çiftliğe düzenlenen operasyonda 220 kilogram skunk esrar ve 1 kilo 548 gram kokain ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Hüseyin Bağış   | 23.03.2022
İzmir'de sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı Kaynak: İzmir Emniyet Müdürlüğü

İzmir

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Polis, yaklaşık 1 ay süren takibin ardından sokak satıcılarının kullandığı çiftliğe baskın düzenledi.

Operasyonda M.K (32), A.K (49), R.B (20), S.B (30) ve H.B (18) gözaltına alındı.

Detektör köpek Rex'in de katıldığı aramada dağıtıma hazır hale getirilmiş 220 kilogram skunk esrar, 1 kilo 548 gram kokain ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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