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İzmir'de sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, sazlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Hüseyin Bağış  | 01.07.2023 - Güncelleme : 01.07.2023
İzmir'de sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

İzmir

Atatürk Mahallesi'ndeki sazlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Ekiplerin 2 uçak, 2 helikopter ve 4 arazöz ile yaptığı çalışma sonucu alevler, kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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