İzmir'de sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
İzmir'in Seferihisar ilçesinde, sazlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
İzmir
Atatürk Mahallesi'ndeki sazlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine, bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Ekiplerin 2 uçak, 2 helikopter ve 4 arazöz ile yaptığı çalışma sonucu alevler, kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.