Dolar
36.59
Euro
39.84
Altın
2,931.70
ETH/USDT
1,877.90
BTC/USDT
83,025.00
BIST 100
10,580.26
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İzmir'de sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan 6 yaşındaki çocuk yaralandı

İzmir'in Çiğli Belediyesi sınırlarında, 6 yaşındaki çocuk sahipsiz bir köpeği sevmek isterken saldırıya uğradı.

Günay Pabuşçu  | 12.03.2025 - Güncelleme : 12.03.2025
İzmir'de sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan 6 yaşındaki çocuk yaralandı

İzmir

Evka-2 Mahallesi 6812/2 Sokak'ta bisiklete binmek için dışarı çıkan ve sahipsiz bir köpeği sevmek isteyen U.O. (6) köpeğin saldırısına uğradı. Çocuk, çevredekilerin müdahalesiyle kurtuldu.

Ailesi tarafından Çiğli Devlet Hastanesine götürülen U.O, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Sahipsiz köpek, Çiğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından mahalleden alındı.

Anne Merve O, AA muhabirine, evden çıkmak üzereyken oğlunun kapının önünde bisiklete binmek istediğini söyledi.

Kendisinin de hazırlanana kadar oğluna izin verdiğini belirten Merve O, "Uzaklaşmış mı diye bakmak istedim ve evden çıktığımda bisikletiyle bana doğru geldiğini gördüm. Eşimden de oğlumu kontrol etmesini istemiştim. Oğlum bize doğru geldiğinde sağ kolunda ısırık izleri olduğunu fark ettik. Oğluma ne olduğunu sorduğumda, köpeği sevmek istediğini ancak köpeğin kendisini ısırdığını söyledi. Apar topar hastaneye gittik." diye konuştu.

Oğlunun tedavisinin devam ettiğini dile getiren Merve O, "Kuduz aşısı yapıldı, sağ kolundaki yarası derindi ve 4 dikiş atıldı. Antikor aşıları yapıldı, şu anda pansuman için hastaneye gidip geliyoruz. Oğlum 4 doz aşı olacak. Köpek 15 gün müşahede altında tutulacak. Köpekte herhangi bir hastalık belirtisi görülmezse, 3. dozdan sonra 4. doz aşıya gerek kalmayacak." dedi.

Merve O, belediye barınaklarının kötü durumda olduğunu ve iyileştirilmesi gerektiğini, sahipsiz köpeklerin kısırlaştırıldıktan sonra sahiplendirilmesinin daha uygun olacağını söyledi.

Mahalle sakini Ümmühan Emre de çocuğun yardım çığlıklarını evinden duyduğunu belirterek, "Çığlık çığlığa çocuk sesi duydum. Camdan baktım, çocuk bir tarafta, bisiklet bir taraftaydı. Üst kattaki komşumla beraber koştuk. Çok ağlıyordu, düştü zannettik ve kaldırmaya çalıştık. Kolu kan revan içindeydi. Çevremizde toplananlar köpeğin ısırdığını söylediler. Isıran köpeğin daha önce burada gördüğümüz köpek olduğuna eminiz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Isparta'da sahipsiz köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı
İstanbul'da İETT otobüsüyle çarpışan aracın sürücüsü hayatını kaybetti
Türkiye'de burslu okuyan Orta Doğu ülkelerinden öğrenciler YTB iftarında buluştu
Bakan Uraloğlu: Trabzon'a 56 istasyon içeren yaklaşık 32 kilometrelik kent içi raylı sistemi kazandıracağız
İzmir'de sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan 6 yaşındaki çocuk yaralandı

Benzer haberler

Isparta'da sahipsiz köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı

Isparta'da sahipsiz köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı

İzmir'de sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan 6 yaşındaki çocuk yaralandı

SAMDOB "Masal Şatosu" müzikalini sahneleyecek

BM, Arakanlı Müslümanların yaşadığı kamplarda çocukların yetersiz beslendiğini bildirdi

BM, Arakanlı Müslümanların yaşadığı kamplarda çocukların yetersiz beslendiğini bildirdi
İzmir'de sahipsiz köpeklerin çocuğa saldırması güvenlik kamerasında

İzmir'de sahipsiz köpeklerin çocuğa saldırması güvenlik kamerasında
Erzurum'da ekmek almaya giderken sahipsiz köpeklerin saldırdığı çocuk ağır yaralandı

Erzurum'da ekmek almaya giderken sahipsiz köpeklerin saldırdığı çocuk ağır yaralandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet