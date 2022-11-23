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Milli Muharip Uçak'ın yapım sürecinde kritik bir aşama daha geçilirken, uçağın gövde ve kanat parçaları son montaj hattına taşınarak montaj çalışmaları başladı.
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İzmir'de sağanak etkili oluyor

İzmir'in Konak, Bornova, Bayraklı ve Buca ilçelerinde sağanak etkisini gösterdi.

Efsun Erbalaban Yılmaz, Şafak Yel   | 23.11.2022
İzmir'de sağanak etkili oluyor Fotoğraf: Ömer Evren Atalay/AA

İzmir

Kentin, Konak ilçesindeki tarihi çarşısı Kemeraltı'nda öğle saatlerinde başlayan yağış, bazı dükkanlarda su baskınlarına yol açtı.

Bölgede, belediye ekipleri su tahliyesi için çalışma yaptı.

Her yağışta dükkanlarının su altında kaldığını ve çalışamadıklarını söyleyen esnaf tepki gösterdi.

İlçenin Pasaport, Gümrük, Şehit Fethi Bey, Akdeniz Mahallesi gibi bazı bölgelerindeki cadde ve sokaklarında da su birikintileri oluştu, yağış nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.

Bornova, Bayraklı ve Buca ilçesinde de bazı yollarda su birikintileri oluştu. Yayalar ve araçlar trafikte güçlük yaşadı.

Yağmur, yer yer sağanak ve kuvvetli yağış şeklinde sürüyor.

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İzmir'de sağanak etkili oluyor

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