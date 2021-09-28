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İzmir'de ormanlık alanda yangın çıktı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Mustafa Güngör   | 28.09.2021
İzmir'de ormanlık alanda yangın çıktı Fotoğraf: Mustafa Güngör - Anadolu Ajansı

İzmir

Alınan bilgiye göre, Yamanalar Mahallesi Karatepe mevkisi civarındaki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini görenler durumu İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 1 uçak, 4 helikopter ve 13 arazözle, çok sayıda orman işçisi yangına müdahale etmeye başladı.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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