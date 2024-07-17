İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
İzmir'in Selçuk ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
İzmir
Belevi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 4 helikopter, 12 arazöz, 4 su ikmal aracı, dozer ile 4 yer ekibi sevk edildi.
Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.