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İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

İzmir'in Selçuk ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Haydar Toprakçı  | 17.07.2024 - Güncelleme : 17.07.2024
İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

İzmir

Belevi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 4 helikopter, 12 arazöz, 4 su ikmal aracı, dozer ile 4 yer ekibi sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

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