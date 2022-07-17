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İzmir-İstanbul Otoyolu’nun Bursa gişelerinde, bayram tatili sonrası dönüş yoğunluğu yaşanıyor Aydın'ın Nazilli ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

İzmir'in Gaziemir ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Mustafa Güngör   | 17.07.2022
İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

İzmir

Alınan bilgiye göre, Sarnıç Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanların yükseldiğini gören çevre sakinlerinin haber vermesi üzerine yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 2 uçak ve 17 arazöz müdahale etmeye başladı.

Ekiplerin, yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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