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Çanakkale'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.
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İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

İzmir'in Kiraz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Turgay Konuralp  | 23.08.2023 - Güncelleme : 23.08.2023
İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Izmir

Alınan bilgiye göre, Çayağazı Mahallesi Tekke bölgesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Şefliği, İzmir Büyükşehir ve Kiraz belediyelerine bağlı ekipler sevk edildi.

Ekiplerin 2 uçak, 2 helikopter, 8 arazöz ve 2 su ikmal aracı ile yaptığı müdahale sonucu alevler kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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