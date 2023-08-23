İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
İzmir'in Kiraz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Izmir
Alınan bilgiye göre, Çayağazı Mahallesi Tekke bölgesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Şefliği, İzmir Büyükşehir ve Kiraz belediyelerine bağlı ekipler sevk edildi.
Ekiplerin 2 uçak, 2 helikopter, 8 arazöz ve 2 su ikmal aracı ile yaptığı müdahale sonucu alevler kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.