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Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Kepsut ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili açıklamalarda bulunuyor.
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İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde çıkan orman yangın kontrol altına alındı.

Meriç Ürer, Servet Ülkü   | 17.07.2022
İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

İzmir

Alınan bilgiye göre, Sarnıç Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanların yükseldiğini gören çevre sakinlerinin haber vermesi üzerine yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 2 uçak ve 17 arazöz müdahale etti.

Yangın Kısıkköy Mahallesi'ndeki prefabrik bina üretim tesisi ile inşaat firmasına ait depoya da sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında, tesis ile depo, büyük çaplı hasar gördü.

Diğer yandan yangın nedeniyle İzmir Adnan Menderes Havalimanı ile Torbalı arasındaki kara yolu da bir süreliğine dumanlar nedeniyle kapandı. Ekiplerin çalışmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

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