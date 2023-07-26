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İzmir'de orman ve makilik alanlarda çıkan yangınlara müdahale ediliyor

İzmir'in Ödemiş ile Kınık ilçelerinde ormanlık ve makilik alanlarda çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Mustafa Güngör, Turgay Konuralp  | 26.07.2023 - Güncelleme : 26.07.2023
İzmir'de orman ve makilik alanlarda çıkan yangınlara müdahale ediliyor

İzmir

Ödemiş ilçesi Küçükkavulcuk Mahallesi'ndeki zeytinlikte çıkan ve makilik alana sıçrayan yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 4 helikopter, 15 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 2 dozerle müdahale edilmeye başlandı.

Kınık ilçesi İbrahimağa Mahallesi'nde ise ormanlık alanda çıkan yangını söndürmek için 2 uçak, 5 helikopter, 20 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 3 dozerle çalışma yürütülüyor.

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