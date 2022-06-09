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İzmir'de orman ve makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

İzmir'in Urla ilçesindeki orman ve makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Hüseyin Bağış   | 09.06.2022
İzmir'de orman ve makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

İzmir

Kuşçular Mahallesi mevkisindeki orman ve makilik alanda çıkan yangına müdahale için İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 3 helikopter, 21 arazöz, 2 dozer ve 5 su tankeri sevk edildi.

Rüzgarın etkili olduğu bölgedeki yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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