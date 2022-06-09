İzmir'de orman ve makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
İzmir'in Urla ilçesindeki orman ve makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
İzmir
Kuşçular Mahallesi mevkisindeki orman ve makilik alanda çıkan yangına müdahale için İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 3 helikopter, 21 arazöz, 2 dozer ve 5 su tankeri sevk edildi.
Rüzgarın etkili olduğu bölgedeki yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.