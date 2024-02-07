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İzmir'de nitelikli dolandırıcılık iddiasıyla 30 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi

İzmir'de 30 kişi hakkında yüksek kar vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin, kripto piyasasında para kazandıracakları ve dron fabrikası kuracakları vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandırdığı öne sürüldü.

Hüseyin Bağış  | 07.02.2024 - Güncelleme : 07.02.2024
İzmir'de nitelikli dolandırıcılık iddiasıyla 30 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi Fotoğraf: Hüseyin Bağış/AA

İzmir

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yüksek kar vaadiyle 30 kişiden 23 milyon lira toplayarak dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen, bir holdingin sahibi S.O, eşi S.O. ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu 30 şüpheliyi yakalamak için Çiğli ilçesindeki şirket binası ile bazı adreslere operasyon düzenledi.

Zanlıların satışını yaptıkları tokenle kripto piyasalarında para kazandıracaklarını ve dron fabrikası kurarak kar payı dağıtacaklarını vadettiği, bu yöntemlerle yaklaşık 2 bin 500 kişiden 2,5 milyar lira topladıkları öne sürüldü.




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