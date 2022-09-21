İzmir'de makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor
İzmir'in Kiraz ilçesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İzmir
Umurcalı Mahallesi'ndeki makilik alandaki yangın ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 helikopter 4 arazöz, 5 su tankeri, 2 dozer ve 4 yer ekibi yönlendirdi.
Havadan ve karadan yangına müdahale eden ekiplerin, alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.