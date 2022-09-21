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İzmir'de makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

İzmir'in Kiraz ilçesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Mustafa Güngör   | 21.09.2022
İzmir'de makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

İzmir

Umurcalı Mahallesi'ndeki makilik alandaki yangın ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 helikopter 4 arazöz, 5 su tankeri, 2 dozer ve 4 yer ekibi yönlendirdi.

Havadan ve karadan yangına müdahale eden ekiplerin, alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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İzmir'de makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor
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