İzmir'de makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
İzmir'in Foça ilçesinde, bozuk orman ve makilik alanda başlayan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
İzmir
Kozbeyli Mahallesi'ndeki alandan dumanların yükseldiğini görenler, durumu İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen 2 uçak, 2 helikopter ve 9 arazöz, yangına müdahale etmeye başladı.
Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.