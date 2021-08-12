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İzmir'de makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

İzmir'in Foça ilçesinde, bozuk orman ve makilik alanda başlayan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Mustafa Güngör   | 12.08.2021
İzmir'de makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

İzmir

Kozbeyli Mahallesi'ndeki alandan dumanların yükseldiğini görenler, durumu İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen 2 uçak, 2 helikopter ve 9 arazöz, yangına müdahale etmeye başladı.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

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