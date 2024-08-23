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İzmir'de "Kuyu-19" operasyonunda yakalanan 15 şüpheliden 7'si tutuklandı

İzmir'de organize suç örgütüne yönelik düzenlenen "Kuyu-19" operasyonunda yakalanan 15 şüphelinden 7'si tutuklandı.

Halil Fidan  | 23.08.2024 - Güncelleme : 23.08.2024
İzmir'de "Kuyu-19" operasyonunda yakalanan 15 şüpheliden 7'si tutuklandı

İzmir

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen ortak çalışmalar sonucunda, gözaltına alınan şüphelilerden 9'unun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 7'si tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yurt dışında olan örgüt elebaşı Adnan Üstün'ü yakalama çalışmaları devam ederken, gözaltındaki 6 şüphelinin de işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 21 Ağustos'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İzmir'de elebaşılığını Adnan Üstün'ün yaptığı organize suç örgütüne yönelik Kuyu-19 operasyonu düzenlendiğini ve operasyonda organize suç örgütü üyesi 15 şüphelinin yakalandığını belirtmişti.

Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüs suçlarını işledikleri tespit edilmiş, operasyonda ruhsatsız tabancalar ele geçirilmişti.


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