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İzmir'de kuvvetli rüzgar ve sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

İzmir'de etkili olan kuvvetli rüzgar ve sağanak ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Hüseyin Bağış  | 07.01.2024 - Güncelleme : 07.01.2024
İzmir'de kuvvetli rüzgar ve sağanak hayatı olumsuz etkiliyor Fotoğraf: Orhan Fatih Doğan - AA

İzmir

Sabah saatlerinde etkisini artıran kuvvetli rüzgar ve sağanak nedeniyle körfez içi vapur seferleri iptal edilirken yollarda oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Kordon'daki bazı iş yerlerinin önündeki masa, sandalye ve şemsiyelerle Cumhuriyet Bulvarı'nda park halindeki elektrikli skoterler, rüzgarın etkisiyle devrildi.

Kent genelinde sokaklarda kurulan semt pazarlarında da şemsiyelerin uçması ve su birikintileri oluşması nedeniyle esnaf ve vatandaşlar zorluk yaşadı.

Sağanakla birlikte İzmir Körfezi'nin Üçkuyular İskele ile Göztepe arasındaki bölümünde denizin rengi kahverengiye döndü.

Yer yer fırtına şeklinde etkili olan rüzgarın, ilerleyen saatlerde etkisini azaltması bekleniyor.

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İzmir'de kuvvetli rüzgar ve sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

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