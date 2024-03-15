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İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde kimyasal malzemelerin bulunduğu depoda çıkan yangına müdahale sürüyor Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Fatih Camisi'nde cuma hutbesi irad ediyor
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İzmir'de kimyasal malzemelerin bulunduğu depoda yangın çıktı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde kimyasal malzemelerin bulunduğu depoda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Kürşat Gürbüz, Halil Fidan  | 15.03.2024 - Güncelleme : 15.03.2024
İzmir'de kimyasal malzemelerin bulunduğu depoda yangın çıktı Fotoğraf: Mehmet Emin Mengüarslan/AA

Izmir

Sütçüler Mahallesi'nde boya yapımında kullanılan kimyasal malzemelerin bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler hızla büyürken, bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Depoda yangın nedeniyle patlamalar yaşandı, çevredeki iş yerleri tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

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İzmir'de kimyasal malzemelerin bulunduğu depoda yangın çıktı

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