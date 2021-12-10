Dolar
13.86
Euro
15.66
Altın
1,780.34
ETH/USDT
4,190.00
BTC/USDT
49,121.00
BIST 100
2,035.01
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İzmir'de Kemeraltı Çarşısı'nda bazı iş yerlerini su bastı

İzmir'de kuvvetini artıran sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı.

Şafak Yel   | 10.12.2021
İzmir'de Kemeraltı Çarşısı'nda bazı iş yerlerini su bastı Fotoğraf: Mehmet Emin Mengüarslan / AA

İzmir

Kent genelinde öğle saatlerinde başlayan yağış, Konak ve Karabağlar ilçelerinde olumsuzluklara neden oldu.

Yağış nedeniyle tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bazı iş yerlerini su bastı. İş yerlerine giren suları vatandaşlar kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.

Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle araçların trafikte zorlukla ilerlediği görüldü.

Kemeraltı Çarşısı'nda 15 yıldır esnaflık yapan Aytaç Karaca, gazetecilere, "Her yıl çarşı bu sorunu çekiyor. Sorun var. Bir çok yere başvurduk ama çözüm bulamadık. Bu su baskınları işimizi de etkiliyor. Her yağmurda çarşıda hayat felç oluyor." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 795 bine yaklaştı
DSÖ: Avrupa çok şiddetli, çok zor bir salgının ortasında
AB, 3 ülkenin Kovid-19 aşı sertifikasını tanıdı
Almanya'da sağlık çalışanlarına Kovid-19 aşısı zorunluluğu getiriliyor
Belçika'da omicronun 2 ay içinde baskın varyant olması bekleniyor

Benzer haberler

İzmir'de Kemeraltı Çarşısı'nda bazı iş yerlerini su bastı

İzmir'de Kemeraltı Çarşısı'nda bazı iş yerlerini su bastı

Kasımda yağışlar uzun yıllar ortalamasına göre azaldı, geçen yıla göre arttı

AFAD, Antalya'da etkili olan fırtına ve şiddetli yağışın bilançosunu açıkladı

Edirne ve Kırklareli'nde sağanak etkili oluyor

Edirne ve Kırklareli'nde sağanak etkili oluyor
Muğla'da rüzgar ve sağanak etkili oluyor

Muğla'da rüzgar ve sağanak etkili oluyor
Konya ve Karaman için çok kuvvetli sağanak uyarısı

Konya ve Karaman için çok kuvvetli sağanak uyarısı