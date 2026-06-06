İzmir'de iş insanı Rahmi Koç'un hastane açılışındaki sözlerine ilişkin soruşturma başlatıldı

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında yayınlanan görüntülerde, iş insanının katıldığı açılış programında sarf ettiği sözler üzerine kamuoyunu bilgilendirme gereği duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu videoda iş insanı tarafından sarf edilen, toplumun bir kesimini hedef alan ve toplumsal hassasiyetleri rencide edici nitelikteki ifadelerle ilgili olarak, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızca 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi kapsamında 'Halkın bir kesimini sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama' suçundan resen soruşturma başlatılmıştır."

Adalet Bakanı Gürlek'ten paylaşım

Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlarda bir iş insanı tarafından bir açılış programında kadınları ve belirli bir etnik kimliğe mensup vatandaşları hedef aldığı değerlendirilen ifadeler üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Gürlek paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Adaletin terazisi kimsenin servetine, unvanına veya statüsüne göre tartmaz; yargı, daima insan onurunu ve hukuku korur. Kadınların onurunu zedeleyen, haysiyetini inciten ve toplumsal hassasiyetlerimizle bağdaşmayan ifadeler, kim tarafından söylenirse söylensin asla kabul edilemez. Bu tür sözlerin bir 'fıkra' veya mizah adı altında sarf edilmesi, kadınlarımıza ve toplumumuzun belirli bir kesimine yönelik sergilenen bu nezaketsizliği hafifletmez. Toplumumuzun temel direği olan kadınlarımızın onuruna ve vatandaşlarımıza yönelik her türlü ayrımcı yaklaşımın karşısında durmaya kararlılıkla devam edeceğiz."