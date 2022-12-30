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İzmir'de inşaatta yaşanan vinç kazasında 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Bornova'daki bir inşaatta yaşanan vinç kazasında 5 kişinin öldüğünü, 2 kişinin yaralandığını açıkladı.

Tolga Albay, Halil Fidan, Hüseyin Bağış   | 30.12.2022
İzmir'de inşaatta yaşanan vinç kazasında 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Fotoğraf: Mehmet Emin Mengüarslan/AA

İzmir

Kamil Tunca Caddesi'nde yapımı süren yaklaşık 25 katlı bir inşaatta kurulu vinç yıkıldı. Vinç operatörü olay yerinde hayatını kaybederken vinç parçaları işçilerin kaldığı konteynerin üzerine düştü.

Olayla ilgili açıklama yapan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Bornova ilçemizde bir inşaatta vinç yükseltme çalışması esnasında meydana gelen kazada maalesef 5 vatandaşımız vefat etmiştir. 2 de yaralımız vardır. Şehrimize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

İşçilerin kaldığı konteynerlerde UMKE, AFAD ve itfaiye ekiplerinin arama kurtarma çalışmaları devam ederken Vali Köşger, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, AFAD İl Müdürü Kartal Muhcı ve Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ da bölgede inceleme yapıyor.

Öte yandan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının olayla ilgili soruşturma başlattığı, 2 cumhuriyet savcısının görevlendirildiği bildirildi.

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