[1/24] Milli Savunma Bakanlığınca, Türk Hava Kuvvetlerinin 115'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İzmir'de düzenlenen "Gençlik ve Havacılık Festivali", ikinci gününde sürüyor. Çiğli ilçesindeki 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığındaki festivalde, havacılık kültürünün genç kuşaklara tanıtılması ve vatandaşların Türk havacılığını yakından tanıması amacıyla Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki uçak, helikopterler ve insansız hava araçları vatandaşlara tanıtılıyor.

[2/24] Milli Savunma Bakanlığınca, Türk Hava Kuvvetlerinin 115'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İzmir'de düzenlenen "Gençlik ve Havacılık Festivali", ikinci gününde sürüyor. Çiğli ilçesindeki 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığındaki festivalde, havacılık kültürünün genç kuşaklara tanıtılması ve vatandaşların Türk havacılığını yakından tanıması amacıyla Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki uçak, helikopterler ve insansız hava araçları vatandaşlara tanıtılıyor.

[3/24] Milli Savunma Bakanlığınca, Türk Hava Kuvvetlerinin 115'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İzmir'de düzenlenen "Gençlik ve Havacılık Festivali", ikinci gününde sürüyor. Çiğli ilçesindeki 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığındaki festivalde, havacılık kültürünün genç kuşaklara tanıtılması ve vatandaşların Türk havacılığını yakından tanıması amacıyla Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki uçak, helikopterler ve insansız hava araçları vatandaşlara tanıtılıyor.

[4/24] Milli Savunma Bakanlığınca, Türk Hava Kuvvetlerinin 115'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İzmir'de düzenlenen "Gençlik ve Havacılık Festivali", ikinci gününde sürüyor. Çiğli ilçesindeki 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığındaki festivalde, havacılık kültürünün genç kuşaklara tanıtılması ve vatandaşların Türk havacılığını yakından tanıması amacıyla Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki uçak, helikopterler ve insansız hava araçları vatandaşlara tanıtılıyor.

[5/24] Milli Savunma Bakanlığınca, Türk Hava Kuvvetlerinin 115'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İzmir'de düzenlenen "Gençlik ve Havacılık Festivali", ikinci gününde sürüyor. Çiğli ilçesindeki 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığındaki festivalde, havacılık kültürünün genç kuşaklara tanıtılması ve vatandaşların Türk havacılığını yakından tanıması amacıyla Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki uçak, helikopterler ve insansız hava araçları vatandaşlara tanıtılıyor.

[6/24] Milli Savunma Bakanlığınca, Türk Hava Kuvvetlerinin 115'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İzmir'de düzenlenen "Gençlik ve Havacılık Festivali", ikinci gününde sürüyor. Çiğli ilçesindeki 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığındaki festivalde, havacılık kültürünün genç kuşaklara tanıtılması ve vatandaşların Türk havacılığını yakından tanıması amacıyla Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki uçak, helikopterler ve insansız hava araçları vatandaşlara tanıtılıyor.

[7/24] Milli Savunma Bakanlığınca, Türk Hava Kuvvetlerinin 115'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İzmir'de düzenlenen "Gençlik ve Havacılık Festivali", ikinci gününde sürüyor. Çiğli ilçesindeki 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığındaki festivalde, havacılık kültürünün genç kuşaklara tanıtılması ve vatandaşların Türk havacılığını yakından tanıması amacıyla Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki uçak, helikopterler ve insansız hava araçları vatandaşlara tanıtılıyor.

[8/24] Milli Savunma Bakanlığınca, Türk Hava Kuvvetlerinin 115'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İzmir'de düzenlenen "Gençlik ve Havacılık Festivali", ikinci gününde sürüyor. Çiğli ilçesindeki 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığındaki festivalde, havacılık kültürünün genç kuşaklara tanıtılması ve vatandaşların Türk havacılığını yakından tanıması amacıyla Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki uçak, helikopterler ve insansız hava araçları vatandaşlara tanıtılıyor.

[9/24] Milli Savunma Bakanlığınca, Türk Hava Kuvvetlerinin 115'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İzmir'de düzenlenen "Gençlik ve Havacılık Festivali", ikinci gününde sürüyor. Çiğli ilçesindeki 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığındaki festivalde, havacılık kültürünün genç kuşaklara tanıtılması ve vatandaşların Türk havacılığını yakından tanıması amacıyla Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki uçak, helikopterler ve insansız hava araçları vatandaşlara tanıtılıyor.

[10/24] Milli Savunma Bakanlığınca, Türk Hava Kuvvetlerinin 115'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İzmir'de düzenlenen "Gençlik ve Havacılık Festivali", ikinci gününde sürüyor. Çiğli ilçesindeki 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığındaki festivalde, havacılık kültürünün genç kuşaklara tanıtılması ve vatandaşların Türk havacılığını yakından tanıması amacıyla Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki uçak, helikopterler ve insansız hava araçları vatandaşlara tanıtılıyor.

[11/24] Milli Savunma Bakanlığınca, Türk Hava Kuvvetlerinin 115'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İzmir'de düzenlenen "Gençlik ve Havacılık Festivali", ikinci gününde sürüyor. Çiğli ilçesindeki 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığındaki festivalde, havacılık kültürünün genç kuşaklara tanıtılması ve vatandaşların Türk havacılığını yakından tanıması amacıyla Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki uçak, helikopterler ve insansız hava araçları vatandaşlara tanıtılıyor.

[12/24] Milli Savunma Bakanlığınca, Türk Hava Kuvvetlerinin 115'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İzmir'de düzenlenen "Gençlik ve Havacılık Festivali", ikinci gününde sürüyor. Çiğli ilçesindeki 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığındaki festivalde, havacılık kültürünün genç kuşaklara tanıtılması ve vatandaşların Türk havacılığını yakından tanıması amacıyla Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki uçak, helikopterler ve insansız hava araçları vatandaşlara tanıtılıyor.

[13/24] İzmir'de "Gençlik ve Havacılık Festivali" sürüyor

[14/24] İzmir'de "Gençlik ve Havacılık Festivali" sürüyor

[15/24] İzmir'de "Gençlik ve Havacılık Festivali" sürüyor

[16/24] İzmir'de "Gençlik ve Havacılık Festivali" sürüyor

[17/24] İzmir'de "Gençlik ve Havacılık Festivali" sürüyor

[18/24] İzmir'de "Gençlik ve Havacılık Festivali" sürüyor

[19/24] İzmir'de "Gençlik ve Havacılık Festivali" sürüyor

[20/24] İzmir'de "Gençlik ve Havacılık Festivali" sürüyor

[21/24] İzmir'de "Gençlik ve Havacılık Festivali" sürüyor

[22/24] İzmir'de "Gençlik ve Havacılık Festivali" sürüyor

[23/24] İzmir'de "Gençlik ve Havacılık Festivali" sürüyor

[24/24] İzmir'de "Gençlik ve Havacılık Festivali" sürüyor