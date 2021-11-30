Dolar
12.88
Euro
14.58
Altın
1,791.89
ETH/USDT
4,378.50
BTC/USDT
56,313.00
BIST 100
1,807.70
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis Grup Toplantısında konuşuyor.
logo
Gündem

İzmir'de fırtına nedeniyle vapur ve tren seferlerinde aksama yaşanıyor

İzmir'de etkisini sürdüren fırtına nedeniyle vapur seferlerine başlanamıyor, İZBAN'da da seferler aksıyor.

Zeynep Çelikkol   | 30.11.2021
İzmir'de fırtına nedeniyle vapur ve tren seferlerinde aksama yaşanıyor

İzmir

İZDENİZ'den yapılan açıklamada olumsuz hava ve deniz koşullarının devam etmesi nedeniyle seferlere başlanamadığı belirtildi.

Banliyö raylı sistem taşımacılığı yapan İZBAN seferlerinde de fırtınanın etkisiyle enerji nakil hatlarında yaşanan sorunlar nedeniyle aksama yaşanıyor.

Öte yandan Karşıyaka'da dün deniz taşması nedeniyle kapanan Yunuslar ve Nikah Sarayı tramvay durakları arasındaki hatta da halen hizmet verilemediği belirtildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Japonya'da ilk kez Kovid-19'un Omicron varyantı tespit edildi
Kovid-19 vaka sayısı İstanbul ve Ankara'da azaldı, İzmir'de arttı
Kazakistan, Omicron varyantı belirlenen ülkelerden gelenlere ev karantinası uygulayacak
Kovid-19 tüm dünyada turizm sektörünü vurmaya 2021'de de devam etti
Almanya'daki eyaletlerin sağlık bakanları eczanelerde de aşı yapılmasını istedi

Benzer haberler

Kocaeli'de fırtınanın yol açtığı 133 olaya müdahale edildi

Kocaeli'de fırtınanın yol açtığı 133 olaya müdahale edildi

İzmir'de fırtına nedeniyle vapur ve tren seferlerinde aksama yaşanıyor

Çanakkale Boğazı'ndaki fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor

Maltepe'de karaya oturan Ro-Ro gemisi fırtınanın etkisiyle batmaya başladı

Maltepe'de karaya oturan Ro-Ro gemisi fırtınanın etkisiyle batmaya başladı
Doğu Anadolu'da 4 il için fırtına ve kar uyarısı

Doğu Anadolu'da 4 il için fırtına ve kar uyarısı
AFAD fırtınanın 5 ildeki bilançosunu açıkladı

AFAD fırtınanın 5 ildeki bilançosunu açıkladı