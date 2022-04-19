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İzmir'de FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 99 şüpheli hakkında gözaltı kararı

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 31'i muvazzaf 99 şüpheliden 71'i yakalandı.

Haydar Toprakçı, Mustafa Güngör   | 19.04.2022
İzmir'de FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 99 şüpheli hakkında gözaltı kararı

İzmir

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının Milli Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı İzmir Bölge Başkanlığı, Kara ve Deniz Kuvvetleri komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığıyla sağladığı veri karşılaştırmasına dayalı işlemler sonucu örgütle irtibatları bulunduğuna dair deliller tespit edilen 31 muvazzaf, 3 eski asker ile 65 eski askeri okul öğrencisi hakkında gözaltı kararı verildi.

Asker şüphelilerden 25'inin Kara Kuvvetleri, 2'sinin Deniz Kuvvetleri, 7'sinin Jandarma Genel Komutanlığına mensup olduğu belirtildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 99 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlattı.

Ekipler, 71 şüpheliyi gözaltına aldı. Diğer şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.

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