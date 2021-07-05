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İzmir'de FETÖ'nün 'bölge talebe mesulü' olduğu iddiasıyla yakalanan Munise Gülen tutuklandı

İzmir'de düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "bölge talebe mesulü" olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Munise Gülen (28) tutuklandı.

Şafak Yel   | 05.07.2021
İzmir'de FETÖ'nün 'bölge talebe mesulü' olduğu iddiasıyla yakalanan Munise Gülen tutuklandı

Izmir

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, Karabağlar ilçesinde yakalanan Munise Gülen'in, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlının, ifadesinde suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, 2 Temmuz'da düzenlenen operasyonda, terör örgütü içerisinde "bölge talebe mesulü" olarak örgütsel faaliyet yürüttüğü şeklinde hakkında itirafçı beyanı bulunan, ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen ve örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in amcası Seyfeddin Gülen'in torunu olan Munise Gülen, Karabağlar'da gözaltına alınmıştı.

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