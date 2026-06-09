İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosundan yapılan açıklamaya göre, Başsavcılık koordinesinde FETÖ'nün güncel eğitim yapılanması faaliyetlerinin deşifresine yönelik soruşturma yürütüldü.

Açıklamada şunlar ifade edildi:

"İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ güncel eğitim yapılanması faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 78 şüpheli hakkında yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemlerinin icrası amacıyla eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir. Soruşturmalar tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmekte olup gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir."