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Gündem

İzmir'de fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

İzmir'in Torbalı ilçesinde sandalye fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Metin Aydemir, Tezcan Ekizler  | 27.05.2025 - Güncelleme : 27.05.2025
İzmir'de fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor Fotoğraf: Mehmet Emin Mengüarslan - AA

İzmir

Alınan bilgiye göre, İnönü Mahallesi'ndeki sandalye fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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