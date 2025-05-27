İzmir'de fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor
İzmir'in Torbalı ilçesinde sandalye fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
İzmir
Alınan bilgiye göre, İnönü Mahallesi'ndeki sandalye fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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