Dolar
26.06
Euro
28.49
Altın
1,908.42
ETH/USDT
1,858.10
BTC/USDT
30,195.00
BIST 100
5,759.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İzmir'de eğitim uçağı boş araziye zorunlu iniş yaptı

İzmir'in Selçuk ilçesinde özel bir şirkete ait eğitim uçağı, Efes Havaalanı yakınlarındaki boş araziye zorunlu iniş yaptı, hafif yaralanan 2 kişi hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Ali Rıza Çelebi  | 28.06.2023 - Güncelleme : 28.06.2023
İzmir'de eğitim uçağı boş araziye zorunlu iniş yaptı

İzmir

Efes Havaalanı'ndan eğitim uçuşları gerçekleştiren F150 tipi eğitim uçağı, kalkıştan hemen sonra kısmi motor arızası nedeniyle havaalanına 950 metre mesafedeki Atatürk Mahallesi Çorak mevkisine zorunlu iniş yaptı.

Ağaca çarparak duran ve hasar alan uçaktaki sorumlu pilot Emre Ö. (39) ile uçucu Hüsnü Mete E. (35) olay yerine sevk edilen ambulansla Selçuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hafif yaralanan 2 kişi, ayakta tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz kıyıları için gök gürültülü sağanak uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile telefonda görüştü
Şehit aileleri bayramın ilk gününde Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti
Meteorolojiden Trakya için gök gürültülü yağış uyarısı
MSB'den Türk Kara Kuvvetlerinin 2 bin 232'nci kuruluş yıl dönümüne özel video

Benzer haberler

İzmir'de eğitim uçağı boş araziye zorunlu iniş yaptı

İzmir'de eğitim uçağı boş araziye zorunlu iniş yaptı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet