Dolar
18.23
Euro
18.24
Altın
1,717.99
ETH/USDT
1,644.90
BTC/USDT
19,371.00
BIST 100
3,402.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İzmir'de çöken sahnenin, etkinlikler ve sanatçı Tarkan'ın konseri için kurulduğu öğrenildi

İzmir'de çöken ve 1 kişinin yaralanmasına neden olan sahnenin sanatçı Tarkan'ın İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla vereceği konser ve etkinler için kurulduğu öğrenildi.

Mustafa Güngör   | 08.09.2022
İzmir'de çöken sahnenin, etkinlikler ve sanatçı Tarkan'ın konseri için kurulduğu öğrenildi

Izmir

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı yakınlarında Kordonboyu'na kurulan sahnenin üst kısmı, işçilerin çalıştığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü.

Bu sırada kaçarak uzaklaşmaya çalışan işçilerden biri yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, AKS ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan işçi, Alsancak Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, ekipler çöken platformun altında kalan olup olmadığını araştırıyor.

Polis ekipleri de platform çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Sahne sanatçı Tarkan ve etkinlikler için kuruluyordu

Sahnenin sanatçı Tarkan'ın İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kapsamında vereceği konser ve etkinlikler için hazırlandığı öğrenildi.

Platformun yıkılmasını gören Süleyman Yunus Pirman, gazetecilere, platformun çöktüğü sırada olay yeri yakınlarında bulunduğunu söyledi.

Gündoğdu Meydanı'nda kurulan sahneye baktıktan sonra Cumhuriyet Meydanı doğru yürürken çökmeyi gördüklerini anlatan Pirman, "Çatının çökmesiyle beraber hepsi devrildi. Çığlık sesi falan yoktu. Güvenlik görevlileri de kimsenin olmadığını söylediler. Sahne komple yıkıldı. Sonradan ışıkları da söndürdüler." diye konuştu.

Öte yandan, sahnenin çöken kısmını kaldırmak için olay yerine vinçler geldi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de çöken sahnenin, etkinlikler ve sanatçı Tarkan'ın konseri için kurulduğu öğrenildi
YÖK Başkanı Özvar, Bosna Hersek'te diploma denklikleri ile ilgili açıklamada bulundu
Dışişleri Bakanlığından Arap Ligi'nin Türkiye'ye yönelik açıklamalarına tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sancak bölgesindeki liderlerle bir araya geldi

Benzer haberler

İzmir'de çöken sahnenin, etkinlikler ve sanatçı Tarkan'ın konseri için kurulduğu öğrenildi

İzmir'de çöken sahnenin, etkinlikler ve sanatçı Tarkan'ın konseri için kurulduğu öğrenildi

Dünyaca ünlü şarkıcı Rita Ora, Arnavutluk'ta konser verdi

"Selçuklu'dan Cumhuriyet'e Bu Mülkün Destanı 100. Yıl Hatırası" konseri, AKM'de sahnelendi

İspanyol sanatçı Buika İstanbul'da konser verdi

İspanyol sanatçı Buika İstanbul'da konser verdi
Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin, Ahlat'ta konser verdi

Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin, Ahlat'ta konser verdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet