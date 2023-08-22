İzmir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
İzmir'in Ödemiş ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.
İzmir
Alınan bilgiye göre, Karadoğan ve Köseler mahalleleri arasındaki ormanlık alanda yangın başladı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman İşletme Şefliği ve belediye itfaiye ekipleri, alevlere karadan ve havadan müdahale etti.
Ekiplerin yangın söndürme çalışması sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.