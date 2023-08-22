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İzmir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Turgay Konuralp  | 22.08.2023 - Güncelleme : 22.08.2023
İzmir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor Fotoğraf: Turgay Konuralp/AA

İzmir

Alınan bilgiye göre, Karadoğan ve Köseler mahalleleri arasındaki ormanlık alanda yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman İşletme Şefliği ve belediye itfaiye ekipleri, alevlere karadan ve havadan müdahale etti.

Ekiplerin yangın söndürme çalışması sürüyor.

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