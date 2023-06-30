İzmir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
İzmir'in Menemen ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
İzmir
Yahşelli Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İzmir'in Menemen ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor https://t.co/jzVKopwYJL pic.twitter.com/5xcfIJ2039— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) June 30, 2023
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Ekipler 5 helikopter, 6 uçak, 25 arazöz, 6 su ikmal ve 7 dozer ile yangını kontrol altına almaya çalışıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.