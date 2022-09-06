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Gündem

İzmir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

İzmir'in Bornova ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Halil Şahin   | 06.09.2022
İzmir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

İzmir

Beşyol Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye 6 helikopter, 2 uçak, 20 arazöz ve 5 su tankeri sevk edildi.

Yerleşim alanlarına yakın konumdaki yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.

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