İzmir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
İzmir'in Bornova ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
İzmir
Beşyol Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye 6 helikopter, 2 uçak, 20 arazöz ve 5 su tankeri sevk edildi.
Yerleşim alanlarına yakın konumdaki yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.