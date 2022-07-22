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Gündem

İzmir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

İzmir'in Seferihisar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Hüseyin Bağış   | 22.07.2022
İzmir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

İzmir

Beyler Mahallesi civarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine 6 helikopter, 2 uçak, 13 arazöz alevlere müdahaleye başlandı.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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İzmir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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