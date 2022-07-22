İzmir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
İzmir'in Seferihisar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İzmir
Beyler Mahallesi civarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine 6 helikopter, 2 uçak, 13 arazöz alevlere müdahaleye başlandı.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.