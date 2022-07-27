İzmir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
İzmir'in Seferihisar ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.
İzmir
Orhanlı Mahallesi girişinde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 4 helikopter, 11 arazöz, 3 su tankeri ile 2 dozer sevk edildi.
Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.