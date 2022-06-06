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İzmir'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

İzmir'in Balçova ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Halil Fidan   | 06.06.2022
İzmir'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

İzmir

Balçova Teleferik Tesisleri yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 2 uçak ve 2 helikopter ile 10 arazöz, 5 su tankeri ve 2 dozer sevk edildi.

Havadan ve karadan müdahaleyle yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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