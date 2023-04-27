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İzmir Narlıdere’deki bir sitede çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuşuyor İzmir Narlıdere’deki bir sitede çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor
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İzmir'de bir sitede çıkan yangına müdahale ediliyor

İzmir'in Narlıdere ilçesindeki bir sitede çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor

Halil Şahin, Ali Korkmaz  | 27.04.2023 - Güncelleme : 28.04.2023
İzmir'de bir sitede çıkan yangına müdahale ediliyor Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş - AA

İzmir

Yenikale Mahallesi'nde bulunan 4 bloklu sitedeki 8 katlı binada yangın çıktı.

Alevler kısa sürede tüm binayı sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi, Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazöz, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA'lar ile AFAD ve UMKE ekipleri de yönlendirildi.

Yangında zaman zaman patlama sesleri duyulurken, bina sakinleri ekiplerce tahliye ediliyor.

Ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Öte yandan, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti İzmir milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya ve Ceyda Bölünmez Çankırı da olay yerine geldi.

Köşger yaptığı açıklamada, devam eden yangını İzmir İtfaiyesi'nin söndürmeye çalıştığını ayrıca Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin de sevk edildiğini söyledi.

Bir bloğun tamamen yanmak üzere olduğunu kaydeden Köşger, şöyle konuştu:

"Yangının diğer bloklara sirayet etmesini engellemeye çalışıyoruz. İnşallah o diğer bloklara sirayet etmeden söndüreceğiz. Sevindirici olan şu, site yöneticisi yangın başladıktan sonra aşağı yukarı tüm sakinlerini tahliye etmiş. İçeride canlı olmadığına dair bir bilgi elimizde var şu anda. Dolayısıyla herhangi bir can kaybı olmadan yangını atlatacağımızı düşünüyoruz."

"Hastanelerde yaralı da yok"

Köşger, yangının neden çıktığına dair netleşen bir bilgi olmadığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir patlama ve parlamadan bahsediliyor. İlerleyen zamanlarda yapılan tetkiklerle anlaşılacaktır. Ama bina çelik konstrüksiyon ve ahşap karma olduğu için çok seri şekilde yayılmış. Bir de sert bir rüzgar var, söndürmekte zorluk çekiliyor. İnşallah en kısa sürede söndürüp başka bir bloğa zarar vermeden sonlandırmaya çalışıyor arkadaşlar. Hastanelerde herhangi bir yaralı da yok şu an itibarıyla, çok şükür can kaybı olmadan atlatacağız umarım."


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