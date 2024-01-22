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İzmir'de arabalı vapur seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi

İzmir'de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle arabalı vapur seferleri geçici süreyle durduruldu.

Hüseyin Bağış  | 22.01.2024 - Güncelleme : 22.01.2024
İzmir'de arabalı vapur seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi

İzmir

Kentte etkili olan şiddetli rüzgar, deniz trafiğinde aksamaya yol açıyor.

İZDENİZ'den yapılan açıklamada, şiddetli rüzgar ve olumsuz deniz koşulları nedeniyle saat 10.40 itibarıyla Üçkuyular İskele'den yapılan arabalı vapur seferlerinin karşılıklı olarak iptal edildiği belirtildi.

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