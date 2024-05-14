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Gündem, İsrail-Filistin çatışması

İzmir'de akademisyenler İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını protesto etti

İzmir ve Manisa'daki üniversitelerde görevli akademisyenler, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Mustafa Güngör  | 14.05.2024 - Güncelleme : 14.05.2024
İzmir'de akademisyenler İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını protesto etti

İzmir

İzmir'deki Ege Üniversitesi yerleşkesinde bir araya gelen Ege, Dokuz Eylül, İzmir Katip Çelebi ve Manisa Celal Bayar üniversitelerinde görevli akademisyenler, basın açıklaması yaptı.

Grup adına açıklamayı okuyan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Yurdusev, akademisyenler olarak Gazze'de yaşananlara duyarsız kalmamak ve bütün dünyaya seslenmek istediklerini söyledi.

Filistin'in Gazze şeridinde yaşananların "İsrail-Hamas Savaşı" değil, İsrail'in sivillere yönelik katliamı olduğunu kaydeden Yurdusev, 35 binin üzerinde insanın katledildiğini, 80 binin üzerinde insanın da yaralandığını aktardı.

Yaralanan ve ölenlerin çoğunun sivil olduğunu ifade eden Yurdusev, şöyle konuştu:

"Son 40 yılın en büyük insanlık dramı yaşanmaktadır. Sivillerin bu kadar yoğunlukla katliama maruz kaldığı dönem, dünya tarihinde de çok azdır. BM Genel Sekreteri'nin beyanına göre 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana ölen sivillerin sayısı, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline başladığı andan bu yana ölen sivillerin birkaç katıdır. Batı dünyası Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde gösterdiği hassasiyetinin yüzde 1'ini bile Filistinli siviller için göstermemiştir."

Yurdusev, katliama sessiz kalan uluslararası örgütler ve diğer kuruluşların aksine dünya ölçeğinde katliamın durdurulmasını isteyen akademisyenler ve öğrencilerin bulunduğunu ifade ederek, "ABD'de başlayan Avrupa ülkelerinin üniversitelerine doğru genişleyen insani değerleri yaşatma ve yaşattırma isteğini saygıyla karşılıyor ve geleceğe yönelik ümitlerimizin artması için gerekçe kabul ediyoruz." dedi.

Yurdusev, Gazze'de uyguladığı soykırım sebebiyle İsrail'i ve ona destek verenleri kınadıklarını sözlerine ekledi.

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