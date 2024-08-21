İzmir'de 9 kişi kırılan ağaç dallarının üzerlerine düşmesi sonucu yaralandı
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, asırlık çınar ağacının kırılan dalları ağacın altında oturan kişilerin üzerine düştü, 2'si ağır 9 kişi yaralandı.
İzmir
Alınan bilgiye göre, Soğukpınar Mahallesi'nde asırlık bir çınar ağacının dalları kırılarak kahvehanelerin açık alanında oturan vatandaşların üzerine düştü.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 2'si ağır 9 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Kemalpaşa Devlet Hastanesi ile Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.