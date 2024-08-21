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İzmir'de 9 kişi kırılan ağaç dallarının üzerlerine düşmesi sonucu yaralandı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, asırlık çınar ağacının kırılan dalları ağacın altında oturan kişilerin üzerine düştü, 2'si ağır 9 kişi yaralandı.

Kürşat Gürbüz  | 21.08.2024 - Güncelleme : 21.08.2024
İzmir'de 9 kişi kırılan ağaç dallarının üzerlerine düşmesi sonucu yaralandı Fotoğraf: Kürşat Gürbüz/AA

İzmir

Alınan bilgiye göre, Soğukpınar Mahallesi'nde asırlık bir çınar ağacının dalları kırılarak kahvehanelerin açık alanında oturan vatandaşların üzerine düştü.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 2'si ağır 9 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kemalpaşa Devlet Hastanesi ile Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

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