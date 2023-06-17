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İzmir'de 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen kadın heykeli başı ele geçirildi

İzmir'de polis, 2 bin yıl önceye ait olduğu değerlendirilen kadın heykeli başı ele geçirdi.

Haydar Toprakçı  | 17.06.2023 - Güncelleme : 17.06.2023
İzmir'de 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen kadın heykeli başı ele geçirildi Kaynak: İzmir İl Emniyet Müdürlüğü

İzmir

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı öne sürülen şüphelinin Karabağlar ilçesindeki evine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, bulaşık makinesi içine gizlenmiş kadın heykeli başı bulundu.

Heykel başının, bir tanrıçanın ya da soylunun tasvir edildiği, Helenistik Dönem mermer bir heykele ait olduğunun değerlendirildiği belirtildi.

Parçayı yurt dışına kaçırmaya çalıştığı öne sürülen şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Heykel başı, Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

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