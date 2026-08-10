İzmir ve Muğla'da göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 4 şüpheli tutuklandı
İçişleri Bakanlığı, İzmir ve Muğla'da düzenlenen operasyonda göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ünün tutuklandığını bildirdi. Operasyonda 132 düzensiz göçmen de yakalandı.
Yusuf Soykan Bal
10 Ağustos 2026•Güncelleme: 10 Ağustos 2026
ANKARA
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İzmir ve Muğla İl Jandarma Komutanlıkları ile Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığınca, göçmen kaçakçıları ve yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan düzensiz göçmenlere yönelik operasyon düzenlendi.
Jandarma ekiplerince karadan, Sahil Güvenlik botlarınca denizden gerçekleştirilen arama ve tarama faaliyetleri sonucu İzmir ve Muğla'da göçmen kaçakçılığı ağları ortaya çıkarıldı.